Il 5 ottobre c’è la conferenza nazionale sulla sharing mobility

Alle viste “Lesscars drives decarbonization”, la 7° Conferenza Nazionale sulla sharing mobility, appuntamento annuale di riferimento per la mobilità condivisa e non solo, organizzata dall’Osservatorio Nazionale Sharing mobility, in programma il 5 ottobre a Roma alla Cassa Depositi e Presiti, via Castelfidardo, 1, dalle 09.00 alle 17.30.

La conferenza di quest’anno, oltre a fare il punto sui dati 2022-2023 e sulle tendenze che caratterizzano la sharing mobility italiana, intende discutere il ruolo che la mobilità condivisa può assumere nel quadro di una strategia complessiva che riduca l’uso e la proprietà dell’auto e renda le nostre città sempre più decarbonizzate e vivibili. Come ridurre il numero di auto, facilitando la mobilità e l’accessibilità? Quanto è importante investire sul trasporto pubblico e sulla sharing mobility per proteggere il clima? Quale sarà il futuro dell’automobile? Come le tecnologie potranno aiutare questa transizione? Le sessioni della Conferenza (organizzate in Plenarie e Workshop) affronteranno questi temi, e molto altro.

La Conferenza vedrà la presentazione del 7° Rapporto Nazionale sulla sharing mobility e di uno studio dedicato alla decarbonizzazione, intitolato “Gli obiettivi di decarbonizzazione e le sfide per la mobilità urbana”.



L’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility è promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.