Gasolio, tre regioni sfondano oggi 1,9 euro

Per la prima volta le Regioni superano la soglia dei 2 euro per la benzina in modalità self. Dopo la provincia autonoma di Bolzano, che aveva sfondato nei giorni scorsi quel limite, oggi è la volta delle prime regioni: Liguria e Basilicata, arrivano, rispettivamente, a 2,006 e 2,002 euro al litro. Altre 3 regioni non oltrepassano quella porta, ma si attestano esattamente a 2 euro: Calabria, Sardegna e Valle d’Aosta. E’ l’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori sui dati medi regionali del Mimit.

Le regioni più virtuose sono invece il Veneto, al primo posto con 1.961, in seconda posizione le Marche con 1,964, al terzo Umbria e Lazio, ex aequo con 1,974 euro al litro.

Per quanto riguarda il gasolio, ben 3 regioni, oltre alla provincia di Trento, sfondano oggi la soglia di 1,9 euro: Friuli Venezia Giulia, Molise e Toscana. La Lombardia passa da 1,887 di ieri a 1,900, non superando quel varco. Altre regioni sono oltre 1,9 euro al litro da giorni per un totale di 9 regioni, più le province di Bolzano e Trento.

Guardando al prezzo assoluto di oggi, è sempre Bolzano ad essere la più cara (1,939 euro al litro), seguita da Liguria (1,932). Al terzo posto delle cattive, Calabria, Sardegna e Valle d’Aosta, tutte con una media di 1,924 euro al litro.

Le Marche sono invece la Regione migliore, con 1,877 euro al litro, seguite da Veneto (1,879) e Lazio (1,887)

Tabella prezzi medi regionali della benzina in modalità self service (in ordine decrescente di prezzo)

N REGIONI e province autonome Prezzo medio 12/9/2023 (euro/litri) 1 Bolzano 2.011 2 Liguria 2.006 3 Basilicata 2.002 4 Calabria 2.000 4 Sardegna 2.000 4 Valle d’Aosta 2.000 7 Puglia 1.994 8 Molise 1.986 8 Trento 1.986 10 Toscana 1.984 11 Abruzzo 1.981 11 Friuli Venezia Giulia 1.981 13 Sicilia 1.979 14 Piemonte 1.978 15 Emilia Romagna 1.977 15 Lombardia 1.977 17 Campania 1.976 18 Lazio 1.974 18 Umbria 1.974 20 Marche 1.964 21 Veneto 1.961

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mimit

Tabella prezzi medi regionali del gasolio in modalità self service (in ordine decrescente di prezzo medio)

N REGIONI e province autonome Prezzo medio 12/9/2023 (euro/litri) 1 Bolzano 1.939 2 Liguria 1.932 3 Calabria 1.924 3 Sardegna 1.924 3 Valle d’Aosta 1.924 6 Basilicata 1.922 7 Toscana 1.906 8 Trento 1.904 9 Molise 1.903 10 Friuli Venezia Giulia 1.902 11 Lombardia 1.900 12 Abruzzo 1.897 12 Emilia Romagna 1.897 12 Piemonte 1.897 12 Puglia 1.897 16 Sicilia 1.890 16 Umbria 1.890 18 Campania 1.888 19 Lazio 1.887 20 Veneto 1.879 21 Marche 1.877

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mimit