XV municipio, al via il festival del fumetto

“Anche quest’anno Roma Nord è lieta di ospitare la seconda edizione del Salotto di Sheldon Comics & Talk, il Festival del Fumetto del Municipio XV organizzato dall’Associazione “Il Salotto di Sheldon”. Dopo il successo dello scorso anno al Borgo di Isola Farnese, quest’anno con l’Assessora Tatiana Marchisio, che ringrazio per aver seguito da vicino la programmazione dell’evento, abbiamo proposto agli organizzatori di svolgere la manifestazione a Borghetto San Carlo, come prima iniziativa dall’inaugurazione di febbraio scorso dei Casali.

Il Festival, che si svolgerà domani 9 settembre dalle 10 alle 22 in Via Cassia 1420, prevede stand, corsi gratuiti di fumetti, sketch e firmacopie, area ludica e dimostrazioni di disegno per bambini e adulti, a cura della Scuola Internazionale di Comics