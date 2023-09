“L’attacco al commissario Paolo Gentiloni è puro tafazzismo. Grazie al suo operato il nostro Paese ha avuto la quota più importante in Europa di fondi per il PNRR, semmai il tema del Governo è saperli spendere nei tempi prestabiliti. Bisogna lavorare per una vera integrazione europea, l’unico orizzonte possibile”. Lo scrive su Twitter il Responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.