Ladispoli e le carte d’identità urgenti

Riceviamo e pubblichiamo Viste le innumerevoli richieste di rinnovo in urgenza delle carte di identità, dal 19 settembre 2023 al 31 ottobre 2023, oltre agli appuntamenti già fissati, saranno previste delle aperture straordinarie dello sportello demografico senza necessità di appuntamento per i rinnovi aventi carattere di urgenza documentata (es. documentazione relativa a visite mediche imminenti o di spostamenti per motivi di lavoro, denuncia di furto/smarrimento di TUTTI i documenti di identità, titolo di viaggio…).

Le aperture straordinarie sono programmate per la giornata di tutti i martedì dal 19 settembre al 31 ottobre 2023.

L’ufficio darà seguito a massimo 10 istanze di rinnovo giornaliere, per

5 istanze la mattina a partire dalle ore 09:00 e n. 5 istanze il pomeriggio a partire dalle ore 15:00.

Si precisa che il rinnovo delle carte di identità in urgenza riguarda solo i residenti a Ladispoli.