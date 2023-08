La scomparsa di Michela Murgia

È morta la scrittrice Michela Murgia. Era da tempo malata di cancro. Aveva 51 anni e lei stessa, nei mesi scorsi aveva rivelato di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio. Aveva deciso di raccontare alla gente questi suoi ultimi mesi di vita, non solo attraverso i suoi canali social ma anche con l’ultimo libro, “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi”, uscito in primavera. Dopo aver annunciato il ritiro dagli incontri pubblici già a giugno, a metà luglio aveva sposato “in articulo mortis” l’attore, regista e musicista Lorenzo Terenzi.