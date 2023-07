Domani a Bracciano comincia il 470 European Trophy & World Master’s Cup 2023

La grande vela arriva a Bracciano con il “470 European Trophy & World Master’s Cup 2023”, che si terrà dal 1 al 5 agosto per la prima volta in Italia nella duplice formula di Campionato Europeo Open e Mondiale Master. L’evento sportivo è stato presentato oggi, mercoledì 13 luglio, dalla Regione Lazio e la Federazione Italiana di Vela. La manifestazione, assegnata al circolo velico Planet Sail di Bracciano, già organizzatore nel 2018 del Campionato Mondiale Juniores, è tra le competizioni più prestigiose del settore e vede la partecipazione di molti atleti provenienti da ogni parte del mondo con grandi ricadute dal punto di vista della promozione del territorio. Si parte il primo di agosto con la Cerimonia di apertura che si svolgerà a Bracciano in piazza IV Novembre alle ore 19.00.

A sfilare saranno gli atleti dei vari equipaggi con le bandiere delle nazionali. Il 3 agosto, a metà campionato, verrà assegnato un premio speciale di metà regata a Trevignano Romano mentre la premiazione finale è prevista per il 5 agosto e sarà ospitata dal Comune di Anguillara Sabazia presso la piazza del molo. “Siamo molto felici di ospitare questa bellissima manifestazione sportiva nelle acque del lago di Bracciano. Un grande spettacolo agonistico in una cornice unica che, ne siamo certi, attirerà un vasto pubblico di appassionati e curiosi –. Ha commentato Elena Palazzo, Assessore allo Sport, Cambiamenti Climatici, transizione energetica e sostenibilità della Regione Lazio – Appuntamenti di questo genere rappresentano un volano per lo sport e allo stesso tempo una preziosa occasione di rilancio del territorio.

Il Lazio, con i suoi laghi ma anche con i suoi 360 km di costa, offre numerose opportunità agli amanti della vela. Il “470 European Trophy & World Master Cup 2023” sarà l’occasione per esaltare il fascino di questo sport che si pratica in contatto strettissimo con la natura e nel rispetto assoluto dell’ambiente”. “I mondiali di Vela non possono essere considerati solo un evento sportivo, visto che hanno uno straordinario valore per la promozione dell’intera Regione -. Ha sottolineato Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio Senza dimenticare, poi, che il teatro di gara sarà in uno degli enti parchi più suggestivi dell’intero sistema regionale – Il Lazio, quindi, grazie a questi appuntamenti di portata internazionale si mette in vetrina e regala a tanti appassionati e non solo di poter ammirare i suoi tesori paesaggistici.

Un ringraziamento alla Federazione Italiana Vela, agli organizzatori e a tutte le amministrazioni comunali che affacciano sul lago che sono riuscite ad organizzare nel miglior modo possibile un appuntamento che avrà anche importanti ricadute economiche su tutto il territorio”. La manifestazione si svolgerà con il supporto dell’Ente Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano e del Consorzio Lago di Bracciano, con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Comune di Bracciano, del Comune di Anguillara Sabazia, del Comune di Trevignano Romano, del XV Municipio di Roma Capitale, del World Sailing, della Federazione Italiana Vela, della Classe Internazionale 470, del CONI Regione Lazio. Sono Sponsor della manifestazione Ecology srl, Rotary Club Roma Olgiata Veio, Centro Commerciale 2040 di “Giuseppe Aliberti” e Unidata Spa. Grazie al supporto del Rotary Club Roma Olgiata Veio sarà assegnato, al primo equipaggio classe juniores dell’European Trophy, un premio speciale di 500 euro.