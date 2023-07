Francesco Pizzorno: «Trasformare le difficoltà in opportunità»

Passaggio del testimone al Consorzio del lago di Bracciano, subentra un nuovo presidente

Il 2 luglio a conclusione della prima edizione di “Il lago in festa”, si è svolto sulla motonave Sabazia il passaggio di consegne tra il presidente uscente Renato Cozzella e il neoeletto Francesco Pizzorno. Cortese, compassato ed evidentemente emozionato, Pizzorno si è subito dichiarato in continuità di intenti e propositi con il suo predecessore. L’obiettivo resta la crescita e lo sviluppo di progetti ambiziosi. Abbiamo incontrato l’avvocato Pizzorno, che con il suo proverbiale garbo, ha anticipato la sua linea d’intenti, dichiarandosi favorevolmente sorpreso e onorato per l’incarico conferitogli dai sindaci di Anguillara, Bracciano e Trevignano, nonché della Città metropolitana di Roma.

«Farò di tutto per meritarmi la fiducia concessami, ringraziando chi mi ha preceduto con le stesse funzioni e tutti i dipendenti, collaboratori, equipaggi e rappresentanti dei Comuni che con il loro impegno e dedizione hanno fatto si che il Consorzio potesse arrivare a essere un importante punto di riferimento per il comprensorio del lago di Bracciano». Così ha esordito Pizzorno, specificando che «il nostro lavoro dovrà essere rivolto a rendere il Consorzio ancora di più un luogo dal punto di vista amministrativo, della promozione del territorio e dei servizi, ove imprese, cittadini, associazioni e categorie professionali possano rivolgersi per ottenere risposte e per facilitare i loro rapporti con la Città Metropolitana e con gli altri Enti territoriali. E’ nostra intenzione fare di tutto affinché la motonave e la sede del Consorzio siano fruibili per tutti (scuole, centri anziani, associazioni culturali, artisti, sportivi, produttori locali) per un periodo dell’anno più lungo possibile per corsi, spettacoli, convegni ed eventi culturali, sportivi ed enogastronomici. A tale proposito oltre al battello anche il compendio storico del “Pontile degli Inglesi” potrebbe diventare un grande palcoscenico per tutte queste attività. Sede del Consorzio che dovrà continuare a essere un punto di riferimento per la sicurezza e la vigilanza sul lago, collaborando con tutte le forze di polizia e di sicurezza, nonché con quelle di tutela del territorio e del suo controllo. La collaborazione con gli Enti competenti, e in primis con la Città metropolitana di Roma, dovrà essere rivolto a far diventare il Consorzio un ufficio amministrativo “distaccato” sul territorio ove si possano rivolgere i cittadini per ottenere titoli e servizi, come per esempio il rilascio dei titoli professionali per la navigazione interna (capitano, capotimoniere, motorista di motonave etc..) che oggi è possibile ottenere solo presso le motorizzazioni di Milano e Venezia; una facilitazione per i giovani che potranno ottenere i titoli senza spostarsi così lontano».

«Ci attiveremo – ha aggiunto – per prendere accordi con la Motorizzazione civile di Roma e il competente Ministero mettendo a disposizione sia il battello sia le nostre strutture, così come contatteremo l’Istituto nautico di Roma proponendo una convenzione affiché gli allievi abbiano la possibilità di utilizzare il battello come nave scuola per uscite programmate e didattiche. Infine tenteremo di arrivare – sempre con gli altri Enti competenti, Comuni, Città metropolitana e Regione – ad affrontare l’argomento pesca e tutela della fauna, della flora e ripopolamento ittico, coinvolgendo anche le cooperative, le associazioni e i comitati che operano sul lago. I temi sono molti; solo con la collaborazione e l’impegno di tutti potranno essere affrontati ricordandosi sempre che per risolverli molto dipenderà dalla nostra capacità di trasformare le difficoltà in opportunità».

Da L’Agone un augurio di buon lavoro al nuovo Presidente.

Ludovica Di Pietrantonio