Ladispoli, comincia il Summer Fest

Riceviamo e pubblichiamo – “Ci siamo, è arrivato finalmente il weekend più atteso dell’estate. Il 28, 29 e 30 luglio piazza Rossellini farà da cornice a tre concerti mai visti prima. Proprio nel cuore di Ladispoli una kermesse di artisti d’eccezione: Aka7ven, Elettra Lamborghini e Raf firmeranno la quarta edizione di un evento che ha reso la nostra città famosa in tutto il litorale romano”. Le parole sono dell’assessore al turismo, Marco Porro

“Il Summer Fest – ha proseguito Porro – è la festa di tutta la città. Residenti e commercianti devono essere entusiasti per l’evento, partecipare in modo attivo, perché si tratta di una vetrina unica, un’opportunità che va cavalcata. Siamo forse l’unica città che può godere di un palinsesto di questo livello gratuito in piazza: il Summer Fest ripeto, è la festa di tutti. Con il sindaco Alessandro Grando ci siamo fortemente impegnati per fare in modo che questo progetto funzioni al meglio. Il Summer Fest è l’evento che, oltre alla Sagra del Carciofo, mette Ladispoli al centro dell’attenzione. Ringrazio – ha concluso Porro – l’Ufficio cultura, sport e turismo, il Presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci, le forze dell’ordine e tutti i volontari, una task force al servizio della città. Il fiume di gente che si riverserà nelle strade sarà per noi tutti la più grande ricompensa, la maggiore soddisfazione, per tutto il lavoro svolto”.

Ma l’estate ladispolana no finisce qui. Sono ancora molti gli eventi che si susseguiranno fino a settembre. Miss Italia, festival caraibici, cover band… La festa di fine estate con I Santi Francesi e Tormento, ed il weekend comico con Dado, Pablo&Pedro e Alberto Farina.