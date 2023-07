Al via tavoli per un paniere calmierato da ottobre

Il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, ha spiegato che è in corso la riunione con gli operatori della distribuzione e che seguirà quella con i produttori, per sottoscrivere un protocollo volto a offrire per un trimestre, ottobre-dicembre 2023, una serie di prodotti a uso alimentare e non, a prezzi calmierati.

“Sospendiamo il giudizio in attesa di avere i dettagli della proposta, anche se auspichiamo fin d’ora che qualunque iniziativa a riguardo possa partire già prima di ottobre e per una durata maggiore di tre mesi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Diciamo subito che saremo contrari a fissare un prezzo massimo di vendita, cosa che in teoria implica la definizione di ‘calmiere’, sia perché sarebbe un prezzo di riferimento per accordi collusivi sia perché in gran parte inutile visto che da qualche mese i prezzi di alcuni prodotti, come da esempio la pasta, stanno, anche se troppo lentamente, scendendo. Sarebbe positivo, invece, se le imprese si impegnassero a vendere al loro prezzo di costo i prodotti di questo paniere o se fosse fissata una percentuale massima di ricarico, dando così finalmente una definizione di prezzo anomalo oltre la quale consentire un intervento dell’Antitrust” conclude Dona.