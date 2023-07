Coldiretti Viterbo, Maria Beatrice Ranucci eletta nuovo presidente

Cambio al vertice di Coldiretti Viterbo, Maria Beatrice Ranucci subentra al presidente in carica, Mauro Pacifici, che continuerà a ricoprire importanti ruoli di consigliere di Consorzi Agrari di Italia, vice presidente del Consorzio agrario del tirreno, componente della Giunta di Camera di Commercio Rieti-Viterbo.

Presente all’assemblea per il rinnovo delle cariche anche il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri.

Nella federazione provinciale della Tuscia dal 2018, prima nel collegio dei Revisori dei Conti e poi in Donne Impresa, Maria Beatrice Ranucci lascia la guida della sezione di Coldiretti Viterbo per iniziare un nuovo importante percorso. La passione per l’agricoltura le è stata trasmessa dal papà sin da piccola. E proprio grazie ad una scommessa con il padre, si trova oggi alla guida dell’azienda di famiglia “Casetta Palagi”, nei Monti Cimini, che si occupa della produzione di castagne e nocciole.

“Ringrazio la federazione provinciale e regionale per la fiducia che è stata riposta in me – spiega la neopresidente di Coldiretti Viterbo, Maria Beatrice Ranucci – è un onore poter ricoprire questo ruolo. Sono sicura che lavoreremo in sinergia, così come è nello spirito di Coldiretti Viterbo, per tutelare il nostro territorio, la sua biodiversità e le ricchezze storiche e naturali che lo contraddistinguono. Continueremo ad impegnarci per la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici, che racchiudono le nostre tradizioni e la storia delle aziende agricole, le quali rappresentano una ricchezza culturale e un volano per l’economia. Un ringraziamento speciale al mio predecessore, Mauro Pacifici, per l’impegno che ha contraddistinto il suo mandato e gli obiettivi raggiunti in questi anni. Traguardi importanti realizzati in un lungo percorso segnato da ottimi risultati, come dimostra il consolidamento dei soci di Coldiretti Viterbo”.