Maria Cristina Pintabona: “Magnum protagonista nel mercato immobiliare con la clientela straniera”

Senza la guida adeguata, i compratori stranieri di affrontare problemi che potrebbero avere un impatto negativo sulla loro esperienza di acquisto

Negli ultimi anni, l’Italia è diventata una meta sempre più ambita per gli investitori stranieri interessati a acquistare proprietà immobiliari. Le bellezze naturali, il patrimonio culturale, la cucina deliziosa e la qualità della vita attraenti hanno reso il Bel Paese una scelta ideale per coloro che cercano una seconda casa, un investimento o la possibilità di trasferirsi definitivamente.

Tuttavia, quando si tratta di compravendite con clienti stranieri, è essenziale affidarsi a un’agenzia esperta per garantire un processo senza problemi e una transazione di successo.

La nostra agenzia Immobiliare, la Frimm Magnum in questi giorni compie ben 30 anni di attività e in questo lungo periodo abbiamo investito molto in corsi di formazione e marketing per essere pronti ad accogliere al meglio i nostri clienti stranieri.

Le compravendite immobiliari in Italia sono spesso caratterizzate da una serie di complessità legali, fiscali e amministrative. La legislazione italiana può essere molto diversa da quella di altri Paesi, e le normative locali, le regole urbanistiche e i requisiti burocratici possono risultare ostici per gli acquirenti stranieri.

Inoltre, le differenze culturali e linguistiche possono complicare ulteriormente il processo. Senza la guida adeguata, i compratori stranieri rischiano di trovarsi in difficoltà e di affrontare problemi che potrebbero avere un impatto negativo sulla loro esperienza di acquisto.

Affidarsi a me che ho ben 31 anni di esperienza e ho una conoscenza approfondita del mercato immobiliare italiano e delle specifiche locali toglierà senza dubbio qualsiasi ansia e preoccupazione al cliente straniero.

Per essere efficiente e competente mi avvalgo dell’aiuto di professionisti del settore, commercialisti notai traslocatori e un caf all’altezza di soddisfare le esigenze del cliente che sta affrontando un trasloco da un paese estero e che ha necessità di una serie di documentazione e rassicurazioni diverse dal classico cliente locale.

La barriera linguistica può essere un ostacolo significativo durante le trattative immobiliari. La nostra agenzia fornisce servizi di traduzione e interpretariato avendo consulenti che parlano perfettamente la lingua inglese.

Il mio team addirittura è composto da due agenti che hanno la fortuna di parlare inglese e a loro affido i tanti clienti stranieri che mi contattano. Ci tengo che tutte le comunicazioni siano chiare e che non ci siano fraintendimenti tra le parti coinvolte e devo ammettere che fino ad ora abbiamo avuto una altissima soddisfazione dei clienti coinvolti nelle compravendite con stranieri.

L’assistenza non termina con la conclusione della compravendita. Un consulente immobiliare professionale continuerà a offrire supporto post-vendita, aiutando gli acquirenti stranieri con eventuali domande, problemi o necessità che potrebbero sorgere successivamente come dal consigliare una ditta per i lavori di ristrutturazione, nel consigliare un giardiniere, una ditta delle pulizie e ogni qualsivoglia necessità del cliente.

In un Paese con una ricca cultura e una grande varietà di opportunità immobiliari, collaborare con un’agenzia esperta è una scelta sagace per coloro che desiderano realizzare il loro sogno di possedere una proprietà in Italia.

Io ed il mio Team lavoriamo costantemente per offrire sempre più servizi ed essere sempre più preparati ad accogliere e servire i nostri clienti.

Maria Cristina Pintabona