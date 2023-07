Libri, è uscito “Me lo dice lo psicologo”

È disponibile e acquistabile sia nelle librerie sia on line, “Me lo dice lo psicologo. Pillole quotidiane di sopravvivenza”(Utterson s.r.l – Scatole Parlanti – collana Forme), scritto da Franco Carola, a cura di Vincenzo Crocitto, con la prefazione di Lorella Ridenti, direttore delle riviste Lei Style e Ora. Il libro è una raccolta di riflessioni a stampo psicologico che interessano tutti e riguardano principalmente la realtà – complessa, frammentata e in costante evoluzione – che stiamo vivendo. Problemi di coppia, sesso, le insidie del web, il divario tra le generazioni, il legame tra genitori e figli, le conseguenze della pandemia e la sua pesante eredità: questi argomenti, che potrebbero essere trattati per pagine e pagine e risultare scoraggianti per il lettore, vengono qui resi fruibili, con il linguaggio diretto e concreto del Dottor Franco Carola. “Me lo dice lo psicologo” è un libro che indaga l’attualità attraverso uno schema che è simile a quello di un articolo di giornale. Il testo è diviso in macroaree e, ulteriormente suddiviso, in capitoli dedicati che lasciano spazio a riflessioni personali. La parte fondamentale però, che crea assoluto interesse, è la riflessione attenta del professionista che sceglie di utilizzare un linguaggio diretto, per niente austero, quindi godibile alla lettura. Nessuna presunzione da parte di Carola che, invece, tende una mano ai lettori e li invita a cogliere ogni sfumatura della sua indagine, offrendo loro uno spunto di riflessione molto chiaro.

Franco Carola, psicologo, psicoterapeuta e gruppoanalista, si occupa da anni di genitorialità e in particolare di genitorialità adottiva. Esperto in meditazione e tecniche di rilassamento, ha lavorato per anni con alte cariche dirigenziali in veste di life-coach e come psicoterapeuta con singoli, coppie e gruppi. Scrive per la Psy-mail di Lei Style ed è già autore di “Il filo di Arianna” (ets, 2021).