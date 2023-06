Confindustria, calano i consumi alimentari

Secondo Confindustria la spesa delle famiglie italiane per gli alimentari è in forte riduzione (-3,7% nel 2022; -8,7% nel quarto trimestre 2022 dal primo 2021).

“Dati preoccupanti e allarmanti che confermano quanto andiamo denunciando da oltre 1 anno: gli italiani sono a dieta forzata a causa dell’inflazione alle stelle che, dopo i beni energetici, ha colpito soprattutto gli alimentari con rialzi lunari, oramai del tutto ingiustificati” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Una situazione che sta avendo ripercussioni anche sulla crescita, considerato che i consumi rappresentano il 60% del Pil e che, se gli italiani non acquistano, i commercianti non vendono e le imprese non producono” conclude Dona.