Istat, sale la fiducia dei consumatori

Secondo i dati Istat resi noti oggi, a giugno aumenta la fiducia dei consumatori da 105,1 a 108,6,.

“Dati positivi, ma pesa l’effetto vacanze! La voglia di ferie degli italiani, come successo in aprile, ha certo contribuito a sostenere l’ottimismo dei consumatori. Ma temiamo si tratti di una dato effimero destinato presto a sfumare” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In ogni caso, per ora gli indici sono favorevoli, soprattutto perché migliorano non solo le attese e i giudizi sulla situazione economica dell’Italia ma anche quelli della famiglia. Unico peggioramento è per l’opportunità attuale di risparmio” conclude Dona.