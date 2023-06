Alessandra Troncarelli nominata vice segretaria regionale del Pd

Si è svolta ieri l’assemblea regionale del Pd Lazio dove è stato proclamato segretario Daniele Leodori a cui hanno preso parte gli eletti nella Lista Lazio Democratico per Leodori alle scorse primarie di domenica 18 giugno.

Il Partito democratico della provincia di Viterbo ha sostenuto fermamente la sua candidatura a Segretario regionale, apprezzando il lavoro svolto negli anni in regione come vicepresidente lavorando assiduamente insieme al consigliere regionale Enrico Panunzi per dare risposte concrete alle istanze del territorio della Tuscia.

All’assemblea di ieri sono stati anche rinnovati gli organi del partito e la provincia di Viterbo è rappresentata con: Alessandra Troncarelli nominata vicesegretaria del Pd regionale; Pietro Nocchi, Elda Pizzi e Francesco Boscheri membri della direzione regionale; Giuseppe Fraticello membro della commissione regionale di garanzia; Alessandro Mazzoli membro della commissione statuto.

Con Daniele Leodori si apre una nuova fase del Partito Democratico sulla scorta della continuità e allo stesso tempo dell’innovazione.

L’ascolto dei territori, l’attenzione ai temi del lavoro, della giustizia sociale, dei diritti e dell’ambiente dovrà essere centrale per costruire una vera alternativa di governo, dare risposte ai cittadini e radicare ancora più il Partito Democratico nella società facendoci percepire come una forza credibile e competitiva.

C’è tanto da cui ripartire.

A nome della federazione di Viterbo rivolgo gli auguri di buon lavoro al segretario e a tutti i referenti della provincia di Viterbo.