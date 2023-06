Riecco Putin che parla alla nazione

Dopo due giorni di assenza, Putin è tornato a parlare alla nazione per annunciare che il pericolo del tentato colpo della Wagner è ormai alle spalle e questo è stato permesso grazie alla fedeltà dei suoi militari e dei servizi di sicurezza. Nel frattempo Prigozhin è atterrato questa mattina in Bielorussia e rimane incriminato dalla Procura generale per insurrezione armata e allo stesso tempo la sua compagnia ha ripreso “normalmente” l’attività nel quartier generale di San Pietroburgo e in diverse altre città, dove è ricominciato anche il reclutamento.