Il dramma di Stella, la prima bimba morta dopo la legge

Stella, la bambina morta ieri a Roma perché “dimenticata” in auto, segna purtroppo un primato. È la prima bambina morta in Italia da quando per legge, dal 2019, sono stati introdotti i dispositivi anti abbandono, ovvero tutti gli ausili necessari a salvare i piccoli lasciati in automobile. Stella, 11 mesi, ha perso la vita, il papà carabiniere doveva portarla all’asilo nido ma la piccola, assicurata nell’ovetto sul sedile posteriore, è rimasta per ore nell’auto e i tentativi di salvarla sono stati vani.