Scuola, il messaggio di fine anno della Garante infanzia e adolescenza della Regione Lazio

Siamo ormai giunti nel mese di giugno, periodo in cui le scuole del Lazio chiuderanno i battenti, lasciando spazio alle vacanze estive per molti e agli esami di scuola secondaria di primo grado e maturità per altri. La Dott.ssa Monica Sansoni (Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio), proprio in previsione della chiusura delle scuole e degli esami, ha voluto mandare un messaggio di auguri e buon auspicio a tutto il mondo scolastico: dagli studenti, ai dirigenti scolastico e i docenti, fino alle famiglie.

«Un altro anno scolastico volge al termine, portando con sé iniziative di inclusione, sport, cittadinanza attiva e tanto altro. Un anno che, tra difficoltà e soddisfazioni, si è concluso comunque in modo eccellente. Per questo voglio ringraziare gli studenti per l’impegno profuso, così come gli insegnanti che sono stati la loro guida e tutti i dirigenti scolastici che non hanno fatto mai mancare il loro sostegno» ha detto la Garante.

«Un caro saluto va agli studenti e alle studentesse, ai quali auguro di godersi il giusto e meritato riposo e a chi, purtroppo, non ha ottenuto la promozione voglio ricordare che non è di certo un fallimento personale ma un’esperienza da cui ripartire più grintosi che mai. Un grande in bocca al lupo soprattutto a loro, che, sono sicura, sapranno fare meglio. Ringrazio di cuore i tanti docenti che hanno compiuto con serietà, impegno e dedizione il loro lavoro ed i Dirigenti Scolastici che hanno assicurato alle scuole una saggia guida. Un pensiero, infine, a tutte le famiglie che durante l’anno hanno aiutato la scuola e le sue figure a guidare i loro ragazzi in un percorso formativo, sia a livello di vita che didattico».