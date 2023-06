Sabato raccolta alimentare all’Eurospin e al Decò di Cerveteri

“Una giornata di solidarietà, per garantire un piccolo ma concreto sostegno alle famiglie in difficoltà socio-economica. Sabato 10 giugno per l’intera giornata i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno impegnati in una raccolta alimentare davanti i supermercati Eurospin, sito in Via Fontana Morella davanti la Cantina Sociale, e Decò, allo svincolo autostradale di Via Settevene Palo. Tutti i prodotti raccolti, saranno destinati sotto forma di pacco alimentare ai cittadini in situazione di disagio di Cerveteri”. Lo rende noto l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri Francesca Badini.

Sarà possibile donare tutti prodotti a lunga conservazione e non deperibili, quali pasta, riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, tonno, olio, legumi in scatola, latte a lunga conservazione, biscotti, caffè, prodotti per la colazione e prodotti per bambini.

“Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri in questi anni ha fatto un lavoro straordinario sul fronte dell’assistenza alimentare alla popolazione – ha dichiarato l’Assessore Francesca Badini – seppur consapevoli che non riuscirà a risolvere tutti i problemi delle famiglie, sappiamo quanto questo piccolo aiuto sia gradito dalle persone, soprattutto da un punto di vista emotivo, in quanto intravedono nel pacco alimentare un aiuto immediato. Il mio ringraziamento, è per tutti i Volontari di Protezione Civile, sempre in prima linea al servizio della collettività, al personale dei supermercati che ospiteranno la raccolta e ovviamente ai cittadini, che sempre con estrema generosità sostengono queste iniziative”.