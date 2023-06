Anguillara, presentato “Per mai”, il romanzo di Laura Lattanzi

Il 3 maggio, grazie all’accoglienza di Don Paolo Maria, nella Parrocchia Regina Pacis di Anguillara Sabazia, Laura Lattanzi ha presentato il suo libro di narrativa “Per mai”; un romanzo in cui l’autrice racconta storie come fossero infiniti mattoni di un’enorme costruzione, allegoria della vita, che forse non capiremo mai nella sua finitezza. È un libro in musica poiché la narrazione è accompagnata da un CD musicale del maestro Massimo Paffi, dell’Associazione Settima Nota di Manziana, che ha accompagnato la presentazione con brani appropriati, belli, struggenti e appassionati. Laura ha conservato nel cuore il patrimonio emotivo e una rara sensibilità acquisita in anni di insegnamento nella scuola dell’Infanzia e Primaria, dove l’ho conosciuta.

La ringrazio per la stima che nutre nei miei confronti tanto da avermi invitato a dire parole introduttive di saluto. La prefazione al testo è scritta da Bruno Principe, Consigliere Regionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM); la sclerosi multipla è una malattia cronica e imprevedibile del sistema nervoso centrale. Lui parla con ammirazione dell’autrice che ha frequentato nella sede AISM di Manziana, l’ha vista sempre più radiosa, appagata e felice nel portare avanti il suo progetto di scrittrice che crede nel miracolo della vita. In questo suo secondo romanzo, come nel precedente dal titolo Haria, lei racconta il miracolo dell’amore, convinta che i miracoli accadono davvero anche se non sempre sappiamo riconoscerli. Le sue sono pagine di libertà in cui ciascuno può trovare spunti per il suo viaggio di vita alla ricerca della felicità, un percorso che va vissuto nella consapevolezza che nulla ci è dato per sempre, anzi dovremo essere pronti a superare le difficoltà ed abbattere gli ostacoli quando si presenteranno. Capita a molti di dover affrontare un evento traumatico e di non essere in grado di fronteggiarlo, Laura lo ha fatto ed ha acquisito quella qualità del carattere che si chiama resilienza, una forza di adattamento che non tutti posseggono. Il suo è un libro d’amore e di speranza per il mondo e per la vita che lei intende come “un’avventura da celebrare ogni giorno”.

Anna Maria Onelli

Redattrice L’agone