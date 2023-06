Oriolo Romano… verso una Comunità Energetica Rinnovabile

Riceviamo e pubblichiamo – Domenica 4 giugno alle 10.30 con partenza da piazza Umberto I, all’interno del programma nazionale “Voler bene all’Italia – giornate di orgoglio dei piccoli comuni” promosso da Legambiente, per promuovere il percorso verso una Comunità Energetica Rinnovabile – CER locale, svolgeremo una passeggiata divulgativa e informativa con i nostri partner tecnici per raccontare la storia degli impianti fotovoltaici comunali già esistenti e i nuovi possibili impianti che ipotizziamo di realizzare proprio per dare ulteriore slancio alla sfida della CER.