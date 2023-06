Alle viste la Giornata Mondiale dell’Ambiente 

Martedì 6 e mercoledì 7 giugno, presso l’Università degli Studi Roma Tre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e nel ricordo del primo congresso mondiale delle foreste che si tenne in Italia nel 1926, l’Arma dei Carabinieri organizza la Conferenza internazionale “The Forest Factor”.

L’evento ha l’obiettivo di porre l’accento sulla protezione delle foreste, quale elemento fondamentale nella lotta al cambiamento climatico e sulla loro importanza per la biodiversità, nei cicli del carbonio, dell’acqua e dell’energia su scala planetaria. Le due giornate porranno l’accento sul ruolo fondamentale svolto dalle foreste nelle quali sono immagazzinate oltre 660 miliardi di tonnellate di carbonio, che costituiscono l’habitat di oltre l’80% di tutte le specie terrestri di piante e animali e da cui dipendono circa 1,6 miliardi di persone.

Alla sessione inaugurale del 6 giugno parteciperanno: il Gen. Teo Luzi, Comandante Generale Arma dei Carabinieri; il Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Maria Helena Semedo, vice Direttore Generale FAO; Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia; Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR; Enzo Gismundo, Segretario Generale Coldiretti; Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre; Stefano Ubertini, Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia; Carlo Gaudio, presidente del CREA; Stefano Laporta, presidente ISPRA e Egidio Dansero, Vice Rettore Vicario per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo dell’Università di Torino.

Mercoledì 7 giugno, l’apertura dei lavori, invece, vedrà la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida che inaugurerà la seconda giornata dell’evento. Nelle sessioni del 7 giugno parteciperanno inoltre: Pierluigi Sassi, presidente Earth Day Italia; Sabrina Alfonsi, Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti del Comune di Roma; Paolo Rozera, Direttore Generale Comitato italiano UNICEF e Jun Morohashi, UNESCO. I panel vedranno inoltre gli interventi di accademici, rappresentanti delle istituzioni, scienziati e studiosi nazionali ed internazionali.