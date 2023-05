Industria, Istat, fatturato marzo -0,3%

“Dati altalenanti! Il fatturato, infatti, dopo che a febbraio era tornato a crescere su base congiunturale, a marzo ridiscende. Quanto all’anomalia, per cui, forse per la prima volta, è il dato congiunturale in volume a essere positivo mentre quello in valore, espresso cioè a prezzi correnti, scende, nonostante l’inflazione al galoppo, deriva dal fatto che il fatturato in volume si riferisce solo al settore manifatturiero e a precipitare sono invece le attività estrattive che crollano del 21,4% su marzo 2022” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.