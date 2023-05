Fiamme Gialle e WWF di nuovo insieme per la tutela dell’ambiente

E’ ripresa la collaborazione tra il WWF Italia ed i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, che, sempre più attente soprattutto con i propri tesserati delle Sezioni Giovanili all’educazione ambientale ed alla sensibilizzazione sul tema della sostenibilità, hanno voluto appoggiare anche quest’anno il progetto del WWF “Ri-Party-amo”, proseguendo le attività iniziate l’anno scorso dedicate al filone “Puliamo l’Italia”.

Sabato scorso 27 maggio, infatti, a Roma, i volontari del WWF hanno collaborato con un centinaio tra ragazzi, i rispettivi genitori e gli allenatori delle Sezioni Giovanili di atletica leggera, effettuando un’attività di pulizia lungo il parco degli Acquedotti, partendo dalla vicina Chiesa di San Policarpo, passando per la cascata, poi al laghetto, e infine alla pineta sulla parte finale di via Lemonia. Sono stati raccolti 30 sacchi di spazzatura, per un totale di circa 80kg di rifiuti.

Contemporaneamente a Sabaudia, oltre 50 atleti delle Sezioni Giovanili di canoa e canottaggio, insieme ai propri famigliari e ai loro tecnici, hanno ripulito dalla spazzatura un tratto del litorale pontino. Anche loro, armati di cappellino, guanti e sacchetti per la raccolta, hanno setacciato 600 m di spiaggia che, apparentemente pulita e accogliente, dopo essere stata sottoposta al vaglio dei volenterosi ragazzi, ha presentato una notevole quantità di piccolissimi rifiuti, per la maggioranza microplastiche, e una discreta quantità di oggetti abbandonati di grandi dimensioni, come ad esempio alcuni relitti di barche. Una volta terminata la pulizia della spiaggia e dopo che i ragazzi hanno trasportato le buste dell’immondizia sul bordo strada per facilitarne il ritiro, è stato assegnato loro un ulteriore compito, quello di creare delle figure di fantasia legate al mondo marino, con materiale naturale spiaggiato (conchiglie, legnetti, canne, egagropili e sabbia). Le opere, tutte molto belle, sono state poi valutate dai volontari del WWF e quella risultata più originale e bella, parteciperà a un concorso nazionale organizzato direttamente dal WWF Italia. Qui sono stati raccolti più di 60kg di rifiuti di cui la maggior parte plastica.

L’impegno delle Fiamme Gialle a fianco del WWF proseguirà durante l’estate, coinvolgendo, di volta in volta, quasi tutti i 500 ragazzi delle nostre Sezioni Giovanili di Ostia e Sabaudia, cui, per primi, è rivolto il nostro sforzo di sensibilizzazione verso le ormai ineludibili problematiche ambientali.