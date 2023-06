Campeggio Smeraldo, c’è un corso di informatica

Riceviamo e pubblichiamo – Il Campeggio Smeraldo propone una scuola di informatica per bambini e ragazzi (8-18 anni), presente in oltre 90 Paesi e con oltre un milione di studenti certificati. La proposta dei corsi può essere di 4 settimane o annuale (32 lezioni – 1 a settimana).

Si insegnano tecnologie digitali e abilità del futuro, per essere attori protagonisti del mondo online e evitarne i rischi sviluppando competenze come utilizzo di un pc, creazione di siti web , creazione e gestione di canali YouTube, intelligenza artificiale, reazione di videogiochi, sviluppo software.

Sono professionalità che assicurano ai giovani studenti un futuro professionale di sicuro successo anche economico. Oltre alle competenze tecniche i percorsi formativi sviluppano abilità estremamente richieste dalle migliori aziende come: creatività, pensiero critico, collaborazione, intelligenza emotiva, comunicazione, pensiero proattivo.

Il nostro metodo didattico fortemente interattivo e visuale, basato sul gioco per i più piccoli, e via via più professionale per i più grandi, consente a genitori e studenti di considerare il mondo online, non più come un pericolo, ma come un’opportunità di successo.

Offerta economica riservata ai Clienti del Campeggio Smeraldo e ai lettori de L’agone

Prima lezione gratuita

10% sconto sul prezzo del corso (già in promozione)

1° mese soddisfatti o rimborsati