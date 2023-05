A Ladispoli una raccolta per l’Emilia Romagna

“Invitiamo i cittadini di Ladispoli a partecipare alla raccolta di generi alimentari e prodotti di prima necessità per le popolazioni dell’Emilia Romagna, devastata dalle inondazioni provocate dal maltempo. Ancora una volta la nostra città potrà dimostrare di brillare per solidarietà e vicinanza a chi soffre e ha perso tutto”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha ricordato che è stato aperto un punto di raccolta in via Castellammare di Stabia 8 da parte della Protezione Civile Avalon.

“A nome dell’amministrazione e della cittadinanza di Ladispoli – prosegue il sindaco Grando – ringraziamo i volontari dell’Avalon che nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, raccolgono cibo e materiale che può essere prezioso per le migliaia di famiglie dell’Emilia Romagna che non hanno più una casa. Rivolgiamo, inoltre un in bocca al lupo ai volontari della Protezione Civile Avalon che in queste ore sono in partenza per andare a dare una mano nelle zone alluvionate”.

Come più volte ribadito in questi giorni dal coordinamento dei soccorsi, ricordiamo che possono donare prodotti per l’igiene personale, pannolini per bambini, assorbenti intimi, salviettine profumate ed igienizzanti, coperte nuove, secchi, guanti, stracci per pavimenti, pale e buste per immondizia, prodotti a lunga scadenza, prodotti in scatola, biscotti, latte a lunga conservazione, prodotti per la colazione, come merendine e biscotti, omogeneizzati e tutto ciò che non è deperibile.