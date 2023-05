Regione Lazio, l’assessore Palazzo: “Ecco i primi interventi su sport e ambiente”

«In tempi rapidi siamo riusciti a definire la delibera che indica criteri e indirizzi per una distribuzione omogenea sul territorio regionale degli impianti fotovoltaici ed eolici a terra. Sono state approvate 50 domande di sostegno per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Nell’ambito delle iniziative per lo sport abbiamo stanziato 500mila euro per la realizzazione dei Campionati di atletica leggera che si terranno a Roma nel 2024. Inoltre, abbiamo erogato fondi per le attività propedeutiche allo svolgimento della Ryder Cup: uno degli appuntamenti sportivi più attesi di quest’anno. Infine, è stata adottata la variazione di bilancio per l’assegnazione dei finanziamenti alle Associazioni sportive dilettantistiche e agli istituti scolastici nell’ambito del progetto “Sport senza barriere”. Sono, questi, segnali concreti che indicano chiaramente la strada intrapresa».

Lo scrive su Facebook l’assessore all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.