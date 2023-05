Elezioni europee, si vota a giugno 2024

Si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024 le prossime lezioni europee. Il consiglio dei rappresentanti permanenti dei governi all’Unione Europea così ha deciso dopo il tentativo del Parlamento Europeo di anticiparle a fine maggio, senza però trovare un accordo. La decisione degli Stati membri sarà ora finalizzata al prossimo Consiglio utile, probabilmente già il 22-23 maggio. In Italia, dove tradizionalmente si vota la domenica (quindi il 9 in questo caso), si voterà per l’elezione dei 76 eurodeputati, tre in più rispetto alle ultime elezioni del 2019.