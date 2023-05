Dirigente area tecnica a Cerveteri, iniziano le prove del concorso

Prosegue il riassetto della macchina amministrativa del Comune di Cerveteri. Dopo la nomina del Segretario Generale e di due Dirigenti impegnati nella 2^, 3^, 4^ e 5^ Area, che rispettivamente si occupano di Servizi alle Persone, Area Economica Finanziaria e Patrimoniale, Assetto e Uso del Territorio e Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente, oggi, mercoledì 17 maggio e domani, giovedì 18 maggio, sono in programma le prove scritte per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un terzo dirigente, che andrà a coprire l’area tecnica.

“Con la nomina di un terzo Dirigente, andremo a sgravare il ruolo dell’Architetto Fabrizio Bettoni, che attualmente ricopre a pieno titolo il ruolo di Dirigente della 5^Area e ad Interim la 4^: due settori davvero vasti, che si interessano di servizi complessi per la nostra città, come le Opere Pubbliche, l’Ambiente e l’Urbanistica – ha detto l’Assessore al Personale Alessandro Gnazi – con la nomina del nuovo Dirigente Urbanistico, ovviamente l’Architetto Bettoni potrà concentrarsi maggiormente sulle altre tematiche, dando anche un maggiore contributo al lavoro degli uffici”.

“Con l’occasione – conclude Gnazi – nel fare un in bocca al lupo a tutti i candidati, ringrazio i dipendenti del Servizio Risorse Umane del nostro Comune per l’eccellente lavoro svolto per la predisposizione e lo svolgimento del concorso”.