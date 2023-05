Trevignano Romano, libri, il 16 la presentazione de “Aprile 1926. Attentato al Duce”

Giovanni Pietro Lombardo, con il suo libro “Aprile 1926. Attentato al Duce” racconta la storia di Violet Gibson, una donna che la famiglia e la società volle definire una pazza tirannicida irlandese, rinchiudendola in un confino definitivo. Era capace di intendere e di volere quando per pochissimo non uccise Mussolini con un colpo di pistola? A Dublino una targa commemorativa, sottolinea un nuovo pensiero, una prospettiva che vuole restituirle l’onore. Questo libro è un approccio originale, nuovo, formulato da un gruppo di persone che, per la prima volta, approfondiscono la perizia integrale della Gibson redatta da due psichiatri luminari dell’epoca. Alle 17.30 nella Sala Consiliare Palazzo Comunale.