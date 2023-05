Cerveteri aderisce alla Marcia per la Pace

Cerveteri in marcia per la pace e i diritti umani. Come ogni anno, l’Amministrazione comunale Caerite, attraverso l’Assessorato alle Politiche Culturali ha aderito formalmente alla manifestazione che si appresta anche in questa edizione a raccogliere un sentimento di pace e speranza proveniente da ogni angolo d’Italia.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione della cittadinanza di Cerveteri, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano sta organizzando un servizio di bus navetta che da Cerveteri porterà direttamente al luogo della manifestazione.

La partenza è alle ore 06:00 di domenica 21 maggio, il ritorno in serata. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e costi per usufruire del pullman inviare una e-mail a federicabattafarano@gmail.com, scrivendo nome, cognome e numero di telefono. Ci si può prenotare fino alle ore 15:00 di lunedì 15 maggio. Il Comune come di consueto comparteciperà alla spesa per il pullman, ma solamente in base al numero dei prenotati sarà possibile stabilire il costo per persona.

Ovviamente, sarà una festa fatta di tanti colori. Dunque, chiunque voglia portare con se cartelli, striscioni o altri strumenti per promuovere il proprio impegno per i diritti umani e per la pace, è ben accetto.

“Sembra assurdo, siamo nel 2023, ma nel mondo ci sono ancora guerre, c’è ancora morte e distruzione – ha dichiarato il Vicesindaco Federica Battafarano – ed è tornata anche in Europa, neanche 80anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il nostro Continente è ancora scosso dal rumore delle bombe e delle esplosioni. Da qui, giunga il mio sostegno e quello dell’Amministrazione comunale a tutta la popolazione ucraina, ai civili, alle famiglie vittime di una nuova e ingiustificata guerra. Lo stesso pensiero, lo rivolgo a tutti i cittadini ucraini presenti in Italia, che con apprensione seguono l’evolversi del conflitto, in ansia per parenti e amici rimasti in quella terra dove oggi a regnare è il dolore”.

“Mai come in questo momento dunque, c’è bisogno di unione e di un forte messaggio di pace e coesione tra i popoli – ha proseguito Federica Battafarano – per questo, anche quest’anno, parteciperemo e sosterremo la Marcia per la Pace Perugia – Assisi, un evento che negli ultimi anni ci ha visti sempre partecipare con una delegazione davvero numerosa e desiderosa di portare il proprio contributo a questa straordinaria catena umana di pace e speranza”.

“Parteciperò alla Marcia Perugia – Assisi in nome di tutte quelle persone vittime di soprusi, di ingiustizie, di violenza, ma che non hanno la forza e non hanno l’opportunità di potersi difendere e ribellare – conclude la Battafarano – purtroppo ci troviamo ancora nella condizione di dover sfilare per chiedere la pace, e non semplicemente per festeggiarla. Fino a quel giorno, continueremo a partecipare a questa grande manifestazione con forza e convinzione sempre maggiore”.