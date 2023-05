Remo Tagliacozzo è il nuovo Amministratore Unico della Multiservizi Caerite S.p.a. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti gli ha infatti conferito l’incarico di Amministratore Unico della municipalizzata. Tagliacozzo, entrato ufficialmente in servizio nella giornata di ieri, mercoledì 10 maggio, succede a Claudio Ricci, giunto alla scadenza di entrambi i mandati possibili.

Classe 1968, è un manager con una solida esperienza di 25anni maturata sia in ambito amministrativo, finanziario e del controllo organizzativo gestionale e di governance. Tra le esperienze di maggior rilievo, il ruolo di Amministratore Unico di Zetema Progetto Cultura S.r.l., società in house di Roma Capitale con oltre 900 dipendenti e analogo ruolo ricopre per Acquario Romano S.r.l. – Roma, società di proprietà al 100% dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia.

Laureato in Economia e Commercio, Tagliacozzo ha conseguito anche un Executive Master in Business Administration presso l’Università di Bologna e un Dottorato in Ingegneria Industriale e Gestionale alla Facoltà di Ingegneria all’Università La Sapienza di Roma. Inoltre, è anche Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

“Nei mesi scorsi è stato fatto un avviso pubblico per la Ricerca dell’Amministratore Unico al quale hanno partecipato molti professionisti di alto livello: un elemento che non può che farci piacere che così tante figure di grande esperienza abbiano manifestato l’interesse di lavorare per la municipalizzata – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – a seguito di questa selezione la nostra scelta è ricaduta con convinzione sulla figura del Dottor Tagliacozzo per ricoprire il ruolo di Amministratore Unico della Multiservizi. La Multiservizi garantisce una serie di servizi fondamentali all’interno della nostra città: gestisce infatti il verde pubblico, i cimiteri comunali e soprattutto le cinque farmacie comunali, unica vera fonte di reddito di una società che fino a dieci anni fa aveva prodotto continuamente debiti e che solamente grazie alla nostra squadra di governo oggi può vantare utili importanti, diventando una società sana e funzionale, riuscendo ad invertire la rotta che con le precedenti governance la stavano conducendo nel baratro. Sono certa che le esperienze lavorative pregresse del Dottor Tagliacozzo, rappresenteranno un punto di forza e un valore aggiunto sia per la Multiservizi che per l’Amministrazione comunale tutta”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – ringrazio l’Amministratore unico uscente Claudio Ricci per il grande lavoro svolto in questi anni per la Multiservizi Cerite, periodo in cui si è distinto per la sua professionalità e capacità, contribuendo ad una importantissima crescita ed evoluzione della nostra Municipalizzata”.