La polemica sul caro affitti continua a tenere banco, con accampamenti dei studenti fuori le Università in tutta Italia. Ad alimentare la discussione gli interventi dei Sindaci di Milano e Firenze che hanno attaccato l’operato il Ministro dell’istruzione Valditara per aver azzerato il fondo nazionale affitti e per aver scaricato sulle città di centrosinistra le colpe del caro affitti. Sull’argomento sono intervenute anche il Ministro Bernini e la Segretaria del Pd Schlein.