Il caso (medico) del decreto bollette

Un emendamento dei relatori al decreto bollette, approvato alla Camera, cambia le regole ai medici gettonisti aprendo la porta all’esternalizzazione dei servizi in caso di necessità anche nelle altre aree mediche non solo nei reparti di emergenza-urgenza.

Nel testo si legge infatti che i servizi di esternazionalizzazione potranno essere affidati e “prorogati” fino a un massimo di 12 mesi e non dovranno essere riferiti necessariamente a servizi di “emergenza-urgenza”.