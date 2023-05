Il nuovo regolamento sugli imballaggi dell’Unione europea rischia di cancellare dagli scaffali dei supermercati l’insalata in busta. Ma anche i cestini delle fragole, le confezioni di pomodorini, le arance in rete e persino le bottiglie di vino. A denunciarlo è stata la Coldiretti, che afferma che ci potrebbero essere anche aumenti per i consumatori.