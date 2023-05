Crisi idrica, Nicola Dell’Acqua nominato commissario straordinario

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi ieri a Palazzo Chigi, su proposta del Presidente Giorgia Meloni ha deliberato la nomina del dott. Nicola Dell’Acqua a Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Tale figura era stata prevista dal Decreto Siccità approvato dal CdM a inizio aprile per realizzare, in via d’urgenza, gli interventi indicati dalla Cabina di regia stabilita dallo stesso decreto e attualmente presieduta dal Ministro Salvini.

Dell’Acqua, agronomo veronese, ha già ricoperto diverse cariche pubbliche anche nel settore agricolo tra cui quella di Direttore di Veneto Agricoltura e Direttore Generale dell’ARPA Veneto, e di recente quella di presidente dell’Associazione nazionale delle Agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomiche forestali (Anarsia).

Il Commissario rimarrà in carica del fino a dicembre 2023 (termine che potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024).

I prossimi passi della cabina di regia Nel frattempo nella riunione di ieri della Cabina di Regia il ministro Matteo Salvini ha annunciato lo stanziamento di più di 100 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che serviranno per finanziare interventi urgenti in cinque regioni italiane.

L’iniziativa del dicastero di Porta Pia è la prima risposta, concreta, dopo aver verificato in tempi brevissimi i fondi disponibili e le necessità degli enti locali.

Nello specifico:

LOMBARDIA

Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d’Idro (Integrazione finanziamenti)

33.100.000,00 €

VENETO

Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell’Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell’acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti)

22.000.000,00 €

PIEMONTE

Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese – Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 1° lotto – 2°, 3° e 4° stralcio funzionale

27.800.000,00 €

EMILIA-ROMAGNA

Riqualificazione e telecontrollo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l’asta principale

5.000.000,00 €

Opere di stabilizzazione e di ripristino dell’efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) – Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo

8.100.000,00 €

LAZIO

Interconnessione per riutilizzo impianto di depurazione Fregene – adduttrice consorzio bonifica

6.030.000,00 €

Totale: 102.030.000,00 €