25° MINIBASKET CAMP 12–30 giugno

15 giorni di Minibasket e puro divertimento

08:30 – 17:00: Area Sportiva Palaprovincia & Playground – v.dei Lecci\v. d. Palme

15 giorni di MINIBASKET CAMP dai 5 ai 13 anni (DAI NATI 2017 FINO 2011)

Possibilità anche di TURNI SEPARATI

1^ sett. 12-16 giugno 2^ sett. 19-23 giugno 3^ sett. 26 – 30 giugno

Perché BASKET CAMP: “Bambini e ragazzi hanno bisogno di sport ed attività ludiche, per crescere in maniera armoniosa sia dal punto di vista fisico che psicologico. Lo sport non è sostituibile. Lo sport è vita. Il Minibasket è Passione”

Perché anche per Principianti : perché il Minibasket è un gioco-sport che non richiede immediata competenza, può essere iniziato in qualsiasi periodo dell’anno da bambini\e che vogliono divertirsi, socializzare ed apprendere nel pieno rispetto delle singole potenzialità e capacità e che, attraverso l’uso dell’attrezzo preferito da sempre, la palla, li porterà ad imparare con gioia a giocare a minibasket ed a fare canestrooooo !!!!!!

GIORNATA TIPO

8:30 Buongiorno Ritrovo Palaprovincia & Playground via delle Palme, Bracciano

9:00\12:30 Attivazione & Basket tecnica/gare presso Palaprovincia e Playground

13:00\15:30 Buon pranzo e Relax- presso Oasi Baskettari allestita all’interno dell’area sportiva

PRANZO: i partecipanti dovranno portarsi il pranzo da casa che sarà consumato con tutti i Campers in zona d’ombra allestita nell’area sportiva.

15:30\17:00 Gare, giochi, tornei vari ……. arrivederci al giorno dopo

Ma non solo Basket. Infatti nel corso della giornata oltre a giochi di società saranno praticati in modo amatoriale altre discipline sportive .

Kit sportivo: – 2 t-shirt tecnica – cappellino – zainetto (fornitura anche in base alle offerte di mercato)

Assicurazione base contro infortuni .

. Partecipazione a tutte le attività che si svolgono durante il periodo del Camp

Premi e gadget nel corso della festa finale di fine Camp

I partecipanti saranno seguiti costantemente dall’intero staff del Bracciano Basket per tutto il periodo delle attività 8:30 – 17:00. Potranno usufruire dell’utilizzo riservato di spogliatoi e bagni frequentemente igienizzati. Zone in ombra per pranzo e relax. L’area sportiva ha in dotazione un Defibrillatore automatico e operatori autorizzati all’uso.



INFORMAZIONI: Telefoni: 3358308823 – 3271442870

mail: segreteria@braccianobasket.it

Oppure TUTTI I GIORNI di persona, presso la segreteria del Palaprovincia:

via delle Palme orario 17:00 \ 19:30