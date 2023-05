Città metropolitrana, sopralluogo nelle scuole

Nel consueto sopralluogo nelle scuole superiori, il Consigliere Delegato della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, ha incontrato assieme alla Consigliera Delegata al Patrimonio di CM, Cristina Michetelli, al Presidente del III municipio Paolo Marchionne alla sua Vice Paola Ilari, la Dirigente scolastica Maria Grazia Lancellotti del Liceo “Orazio” con il Presidente del Comitato genitori Cesidio Pulsone.

“Abbiamo visitato la sede centrale e la succursale della scuola, assieme alla Dirigente scolastica, che ringrazio per l’accoglienza, per verificare l’inizio dei lavori di un finanziamento Pnrr di circa 900 mila euro per la sostituzione degli infissi interni ed esterni dei plessi scolastici. Ci è stato chiesto un intervento importante per il rifacimento dell’aula magna della sede centrale, ad oggi inagibile. Per questo e per altri investimenti sulle scuole abbiamo chiesto, assieme al Sindaco Roberto Gualtieri, disponibilità al Ministro Fitto di ulteriore dotazione di fondi Pnrr, che ci consentiranno di agire su numerosi plessi scolastici che sono in sofferenza. Stiamo anche lavorando per verificare la possibilità di un ulteriore intervento sugli spazi esterni del Liceo per sopperire alla mancanza di spazi adeguati per lo svolgimento dell’attività fisica dei ragazzi”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’edilizia Scolastica di CMRC