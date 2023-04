Regione Lazio, contratti di filiera, un’opportunità per il settore forestale

“La pubblicazione dal parte del Masaf del bando per la creazione dei Contratti di Filiera nel settore forestale è un’ottima notizia per le imprese del settore che potranno beneficiare di questa opportunità sia da un punto di vista economico che ambientale. Grazie a questo bando, infatti, i protagonisti delle filiera forestale avranno la possibilità di fare sistema e sfruttare commercialmente al meglio le enormi possibilità che il patrimonio forestale regionale è capace di offrire nel pieno rispetto, però, delle biodiversità e dell’ambiente. Ringrazio, quindi, il ministro Lollobrigida per l’ennesimo provvedimento a favore del mondo forestale e invito le imprese del territorio a non perdere questa importante occasione di crescita e sviluppo”. È quanto dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.