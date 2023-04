La visita alla riserva di Monterano

Oggi, il 28 aprile 2023, sono andato con la classe 5°B, a visitare la riserva di Canale Monterano. Ci siamo andati per partecipare a un concorso, in cui bisognava pubblicare in una app, chiamata “iNaturalist” delle foto sulla flora e la fauna presente nel territorio. Il concorso prevedeva che la classe che avesse pubblicato più foto, avrebbe vinto. Quest’app è anche un “Wikipedia”, infatti nel momento che fai la foto, ti esce fuori la spiegazione del fiore o dell’animale che hai fotografato. In questa uscita, ci hanno accompagnato i guardiaparchi e delle guide turistiche.



Abbiamo osservato tantissime specie di piante, molte conosciute e altre meno. È stato divertente andare a cercare quelle più particolari e strane.

Alla fine, siamo andati ad inoltre alle rovine di Monterano, ovvero:

– la Chiesa, costruita tra il 1677 e il 1679, chiamata “Chiesa di San Bonaventura”.

– l’Acquedotto, che dal 1988 è incluso nella Riserva Regionale di Monterano.

– la Fontana, costruita dal Bernini.

– il vecchio abitato con il Palazzo Ducale e la fontana del leone sempre costruiti dal Bernini.

Flavio