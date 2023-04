Viterbo pronta a festeggiare la giornata dei lavoratori

Si sta avvicinando la giornata dei lavoratori, e anche quest’anno Viterbo si appresta a festeggiare i propri “maestri del lavoro”.

Da parte del Consolato provinciale dei Maestri del Lavoro di Viterbo sono stati segnalati i nominativi degli assegnatari dell’onorificenza Stella al merito del lavoro, onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica il primo maggio di ogni anno a quei lavoratori dipendenti di tutta Italia, con almeno 50 anni di età̀ e 25 anni ininterrotti di lavoro come dipendente. I decorati devono essersi particolarmente distinti per eccellenti meriti di perizia e laboriosità̀ e di buona condotta morale.

I decorati devono essersi particolarmente distinti per eccellenti meriti di perizia e laboriosità̀ e di buona condotta morale. Quest’anno, concordato con il Presidente della Repubblica, la Cerimonia di consegna delle Insegne e dell’attestato si svolgerà nel prossimo mese di dicembre in concomitanza con la celebrazione dei cento anni della “Stella al Merito”. Nel mese di maggio, ad opera della Ministra del Lavoro Calderone sarà inviata apposita comunicazione di congratulazioni per l’ottenuta onorificenza ad ogni neo Maestro del Lavoro.

Per la provincia di Viterbo quest’anno sono stati nominati ben 06 nuovi Maestri/e del Lavoro si tratta di Contena Francesca con 37 anni di servizio da impiegata alle dipendente di Poste Italiane S.p.A. Filiale di Viterbo; D’Angeli Pasquale con i suoi 43 anni di servizio trascorsi come impiegato dipendente presso E_Distribuzione S.p.A. di Viterbo; Quadro Morucci Mauro, per lui 37 anni di servizio alle dipendenze della Ditta Orsolini Amedeo S.p.a. di Vignanello (VT); Ludovisi Viviana con i suoi 39 anni di servizio trascorsi come impiegata dipendente presso Trenitalia S.p.A.; Romagnoli Adriano Nello Dino, 36 anni di servizio, quadro dipendente presso E Distribuzione S.p.A. di Viterbo; Tabacchini Anna, 31 anni di servizio, impiegata della UNICOOP TIRRENO Soc. Coop.va di Viterbo. Per festeggiare i neo eletti Il Console Provinciale di Viterbo Massimo Ercoli ha organizzato, per il prossimo 06 maggio un incontro conviviale presso il Ristorante Riva Blu, situato lungo le rive del lago di Bolsena, durante il quale provvederà a complimentarsi con i neo eletti anticipando loro i contenuti della cerimonia ufficiale provvedendo, inoltre, a consegnare, a nome del Consolato che rappresenta, un riconoscimento per l’esemplata attività lavorativa svolta lungo il percorso lavorativo da parte di ognuno di loro.

MdL Adele Paglialunga

Portavoce MdL

MdL Massimo Ercoli

Console Provinciale di Viterbo