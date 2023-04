Ladispoli, accesso al fondo sostegno locazione, elenco istanze ammesse e respinte

Riceviamo e pubblichiamo – Pubblicato l’elenco delle istanze, ammesse e respinte, per accedere ai contributi a sostegno dei canoni di locazione. L’importo verrà comunicato, con una nuova pubblicazione, solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Lazio. L’erogazione avverrà, come previsto nel Bando, solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione, alla quale sono stati comunicati il numero di istanze e i fondi necessari con prot 19854/2023. Chi non fosse in possesso del numero di protocollo deve richiederlo dove ha presentato l’istanza (Caf o tabaccai).

https://www.comunediladispoli.it/accesso-fondo-sostegno-locazione-elenco-istanze-ammesse-e-respinte-/notizia