A Velletri il progetto “A scuola di sicurezza stradale”

Questa mattina, alla presenza del Vicesindaco Metropolitano, Pierluigi Sanna e del Comandante della Polizia Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale, Maria Laura Martire, si è svolta la seconda giornata formativa in materia di educazione stradale.

“Il progetto itinerante sul territorio metropolitano “A Scuola di Sicurezza Stradale 2023” oggi ha fatto tappa nei Castelli Romani coinvolgendo circa 200 bambini delle scuole primarie di Velletri.

Nel cortile dell’istituto è stato allestito un parco scuola caratterizzato da una struttura mobile che riproduce in scala ridotta 1:2 un percorso stradale attrezzato con segnaletica orizzontale e verticale, semafori, strisce pedonali e rotatorie, per mezzo del quale i bambini hanno appreso le regole della circolazione stradale ed hanno imparato in modo divertente, guidando delle “mini-car”, i principi fondamentali della sicurezza stradale, al fine di rendere più consapevoli e sicuri i loro comportamenti nell’uso della strada. Il progetto si articolerà in 12 giornate formative coinvolgendo le scuole di 18 Comuni” – così il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna.