Violenza di genere, la Regione Lazio finanzia il progetto presentato da Comune di Canale Monterano

Si è posizionato al quinto posto della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Canale Monterano nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Iniziative in favore di Comuni, di Circoscrizioni di decentramento comunale (Municipi di Roma Capitale) e di Reti di Comuni del Lazio per progetti di prevenzione e contrasto dalla violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle pari opportunità”

“Anche in dialetto… Amore è rispetto”, questo il titolo dell’idea progettuale, nasce dalla proficua collaborazione tra il Comune di Canale Monterano, l’Associazione di Promozione Sociale “Amore è rispetto” e le istituzioni scolastiche.

“L’attenzione che l’Amministrazione comunale ha da sempre avuto nei confronti di questa delicata tematica è stata riconosciuta e premiata – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Laura Aloisi – Questo progetto permetterà di coinvolgere le ragazze ed i ragazzi delle nostre scuole in un percorso di consapevolezza, sensibilizzazione ed educazione che si concluderà con una giornata finale di presentazione dei lavori prodotti. Un modo diverso per approcciare ad un tema delicato attraverso il linguaggio insolito, ma sicuramente più vicino ai giovani, quale è il dialetto.

Fin dall’infanzia si possono creare occasioni di confronto per educare alla non violenza. Il lavoro di sensibilizzazione e prevenzione necessario per il contrasto alla violenza maschile sulle donne e l’educazione a relazioni non violente passa per la possibilità offerta alle nuove generazioni di riflettere su sé stessi e sul rapporto con gli altri. Sono certa che questa sarà una importante occasione di crescita per tutti coloro che vi parteciperanno.”

L’idea progettuale prevede una serie di incontri in classe con esperti che saranno propedeutici alla redazione di testi scritti e fotografie che saranno successivamente esposti e presentati in una giornata conclusiva in cui una commissione ad hoc premierà i migliori lavori con otto premi che andranno dai 50 ai 400 euro.

Soddisfatta anche la Presidente dell’Associazione “Amore è rispetto”, Anna Maria Nami: “Questo progetto si inserisce nella capillare campagna di sensibilizzazione sulla pari dignità e sul rispetto tra uomo e donna che da tempo come Associazione, ed in particolare in collaborazione con il Comune di Canale Monterano, stiamo portando avanti fin dal momento della nostra costituzione. Un lavoro costante e silenzioso che però, soprattutto a livello locale, e in particolare con ragazzi dell’IC di Manziana Plesso scolastico di Canale, ci ha ripagati dell’impegno profuso. Parlare di tematiche di questa valenza ad un pubblico di ragazzi, richiede un approccio nuovo e accattivante per catturare la loro attenzione.

Seguendo questa logica abbiamo ritenuto di impostare il nostro progetto utilizzando un inedito strumento culturale, il dialetto, ritenuto un potente mezzo comunicativo in grado di veicolare in modo diretto e semplice “messaggi forti” ed attuali soprattutto in relazione al target di riferimento (gli adolescenti). Abbiamo trovato nell’Amministrazione di Canale Monterano una sponda sensibile ai temi che ci stanno a cuore: la capacità di ascolto e collaborazione ci ha consentito di lavorare bene fin dai nostri primi passi e ci dà fiducia nel futuro, per i progetti a venire e per realizzare il cambio di passo auspicato e che è alle basi delle nostre iniziative.”