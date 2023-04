XV Municipio, al via il completamento dei lavori Acea sulla rete fognaria di Borgo Sant’Isidoro

“Ringraziamo il Consiglio del Municipio XV che nel corso della seduta di oggi ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno di maggioranza esposto dal capogruppo Claudio Marinali, per il completamento dei lavori Acea sulla rete fognaria di Borgo Sant’Isidoro – Variante S.P. 15° via Tiberina e Via della Tenuta Piccirilli.

Un’opera urgente e attesa da ormai troppi anni, che garantirebbe alle tante famiglie della zona l’allaccio in fogna e il superamento di una grave situazione igienico – sanitaria. Una situazione che non abbiamo mai sottovalutato e per cui già nel maggio scorso, avevamo incontrato e chiesto alla società incaricata di ricevere la programmazione degli interventi e le tempistiche, lavori che erano stati confermati ma che evidentemente hanno subito uno slittamento.

Con il documento approvato oggi il Consiglio ha dato un forte contributo al lavoro della Giunta del Municipio XV tornando nuovamente a sollecitare i lavori necessari al completamento dell’allaccio in fogna per tutti gli agglomerati urbani compresi tra Via Tenuta Piccirilli, Via Colle di Tora, Via Petrella Salto, Via Tarano, Via Cantalice e Via Tiberina, per un totale di quasi 400 residenti e oltre 20 unità commerciali.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi