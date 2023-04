Domani incontro al Granarone con il parco archeologico e EtrusKey

“Un incontro con tutte le strutture ricettive del nostro territorio. Insieme al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, con il Direttore Vincenzo Bellelli e alla DMO Etruskey, in vista dell’estate e dei prossimi grandi eventi in programma nel territorio, abbiamo fortemente voluto creare un momento di dialogo condiviso e congiunto, per parlare dell’offerta turistica di Cerveteri e su come incentivare l’arrivo di nuovi visitatori in città”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel presentare l’incontro pubblico in programma domani, mercoledì 19 aprile alle ore 15:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone.

Un incontro che oltre al Sindaco, ha visto la fondamentale e preziosa collaborazione di Paola Agabiti, Delegata al Turismo Sostenibile, Dimitri Terenzi, Delegato all’attività di promozione turistica del territorio e di Francesco Vigliotti, Delegato ai rapporti con gli Agriturismi e promozione della diversificazione.

“Nel prossimo futuro il nostro territorio sarà interessato da grandissimi eventi che porteranno nel Lazio e dunque anche sul nostro Litorale un importantissimo numero di presenze – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – Cerveteri sarà protagonista con eventi di grande caratura come la tradizionale Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che quest’anno festeggia 60anni di storia, la Spartan Race, la più grande gara al mondo di corsa ad ostacoli che a novembre farà tappa proprio nella nostra città, fino alle grandi sfide che attendono il Lazio nei prossimi anni. Una su tutte, il Giubileo del 2025, una grande opportunità per il Lazio, per Roma e dunque anche per Cerveteri”.

“Domani, faremo incontrare il mondo della ricettività turistica con i vertici del Parco Archeologico, l’Ente che gestisce il sito Unesco di Cerveteri, e con la DMO Etruskey, una realtà preziosa nel campo della promozione e valorizzazione del territorio, proprio per ideare insieme una strategia condivisa per migliorare l’offerta turistica e ricettiva della città – ha proseguito il Sindaco Elena Gubetti – sarà occasione di dialogo, di confronto, di proposte e di idee per far crescere il nostro territorio. Tutti gli interessati e operatori del settore sono invitati a partecipare”.