XV Municipio, una stele commemorativa per gli stupri di guerra

“E’ stata votata all’unanimità nel Consiglio Municipale di oggi la proposta di risoluzione per l’istituzione di una stele commemorativa da apporre nel quartiere di Cesano in ricordo di tutte le vittime di stupri di guerra.

Un segno concreto per fare luce su un tema sempre attuale ma di cui si parla poco, a condanna delle violenze sessuali perpetuate su donne e bambine nei conflitti di guerra, passati e tuttora in corso, e in ricordo di tutte le vittime che nel corso della seconda guerra mondiale sono state uccise o abusate proprio sul nostro territorio.

Ringrazio i Consiglieri Stefano Cavini, Egle Cava e Gianluca Loffredi firmatari con me del documento e il Consigliere di opposizione Giuseppe Mocci per aver sottoscritto il testo”.

Così in una nota la Presidente di Commissione Pari Opportunità del Municipio XV Stefania De Angelis.