Città metropolitana al convegno sulla nuova riforma del codice degli appalti

Palazzo Valentini ha ospitato un convegno organizzato da Randstad sulla nuova riforma del Codice degli appalti, per accedere ai fondi del Pnrr.

Durante il mio intervento, ho evidenziato come Città metropolitana di Roma Capitale, nel primo anno di amministrazione, si trovasse in una situazione di grande difficoltà. Avevamo urgenza di chiudere i progetti del PNRR per l’edilizia scolastica per 130 milioni di euro e siamo riusciti, entro il termine stabilito del 31 dicembre dello scorso anno, ad espletare le gare di appalto, senza richiedere proroghe.Siamo stati tra i pochissimi Enti pubblici ad aver rispettato i tempi prestabiliti e per questo, assieme al Sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo chiesto al Ministro Fitto l’assegnazione di ulteriori fondi restituiti e non utilizzati da altre amministrazioni. Ci candidiamo non solo ad essere modello di virtuosità, ma anche per recuperare risorse che altrimenti andrebbero perdute”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato Edilizia Scolastica CMRC.