Cassia bis, si riparte coi lavori per la sicurezza stradale

Come comunicato da Anas, a partire da martedì 11 aprile la società inizierà degli interventi di messa in sicurezza per la sostituzione delle barriere laterali e bordo ponte.

A seguito delle interlocuzioni tra Municipio e Anas che il settembre scorso avevano portato alla sospensione di alcuni dei lavori, nelle settimane scorse la Prefettura ha convocato un Tavolo di lavoro a seguito del quale si è stabilito che la maggior parte degli interventi, che riguarderanno in particolare le rampe di ingresso e di uscita dal Grande Raccordo Anulare e alcuni tratti della Cassia Bis, si svolgeranno in orario notturno.

Su 5.320 metri di strada su cui si svolgeranno gli interventi, sarà necessario intervenire in orario diurno in 682 metri lineari. Purtroppo su questi tratti è impossibile l’intervento notturno, e sarà quindi necessaria la riduzione di carreggiata o la chiusura di una delle corsie. Di questi 682 metri, che risultano essere circa il 13% degli interventi complessivi, i primi tre cantieri interesseranno:

Rampa di ingresso Cassia Bis dir. Viterbo da GRA carreggiata esterna: lavori su 300 metri per 40 giorni

Rampa di ingresso al GRA carreggiata interna da Cassia Bis: lavori su 40 metri per 20 giorni

Rampa di ingresso Cassia Bis dir. Viterbo da GRA carreggiata interna: lavori su 160 metri per 20 giorni

Non posso che ringraziare Anas per aver condiviso con il Municipio la programmazione del cantiere e per aver fatto il possibile affinché la maggior parte dei lavori, pari all’87%, si potessero svolgere in orario notturno, nonché la Prefettura di Roma che si è fatta carico di tutto il coordinamento. Certo come sempre che la concertazione tra enti sia indispensabile a garantire la tutela dei nostri territori e a ridurre i disagi per la cittadinanza, restiamo come sempre disponibili a collaborare per la gestione degli interventi futuri sul nostro territorio”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.